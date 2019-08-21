В Шелеховском районе рецидивист зарезал одну собутыльницу и задушил другого

Шелеховский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелеховского района из-за ссоры во время пьянки зарезал собутыльницу и задушил знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предъявлено обвинение ранее судимому 35-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

В начале августа 2019 года на одном из участков СНТ «Весна» Шелеховского района компания мужчин и женщин распивали спиртные напитки. Во время возникшего конфликта обвиняемый нанес удар ножом в шею 35-летней женщине. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте. Затем злоумышленник веревкой задушил находящегося там же мужчину. После совершения преступления обвиняемый спрятал тела потерпевших, скрыл следы и орудия преступления. Несмотря на это, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и сотрудниками полиции, преступление было раскрыто и подозреваемый задержан.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.