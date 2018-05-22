В Слюдянке муж по пьяни забил жену насмерть

Слюдянка, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Слюдянки регулярно избивал жену и, наконец, забил насмерть.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина на протяжении более двух лет на почве ревности систематические истязал свою жену. В ходе последней ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес супруге телесные повреждения, от которых женщина скончалась.

С самого начала подсудимый не признавал причастность к совершенному преступлению, придумывал различные версии с целью избежания уголовной ответственности.

Приговором Слюдянского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.