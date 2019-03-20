В Слюдянском районе педофил получил 12 лет «строгача»

Слюдянский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Слюдянский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ – совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния.

Несмотря на отрицание причастности к совершенному преступлению, государственному обвинителю на суде удалось доказать вину мужчины, опровергнуть многочисленные ходатайства подсудимого и его защитников.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначив педофилу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.