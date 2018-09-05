В Слюдянском районе во время сплава по Иркуту пропали двое мужчин

Слюдянский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе спасатели разыскивают двух мужчин, пропавших во время сплава по реке Иркут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что туристы отправились на маршрут 2 сентября. Уже несколько дней они не выходят на связь с родственникам.

В Слюдянском районе Иркутской области силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда ведутся поиски двух мужчин. Родственники туристов, ушедших в поход-сплав по реке Иркут 2 сентября, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь.

– Известно, что сплав начался от населенного пункта Анчук Слюдянского района. Четыре спасателя на аэроглиссере «Пиранья-4» движутся в сторону Шаманки. Группе предстоит обследовать большую территории, поскольку туристы не встали на учёт в спасательных формированиях, и у нас нет информации об их планах, – рассказал спасатель первого класса Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Михаил Моргач.

Маршрут имеет вторую категорию сложности, считается «диким», поскольку на всей его протяжённости – а это более 100 километров – нет населённых пунктов и дорог, отсутствует сотовая связь.

Всего в поиске пропавших туристов задействованы 15 человек и пять единиц техники.

Напомним, в этом году не единичны случаи, когда спасателям приходится выезжать на помощь туристов, которые вышли на сплав по рекам. К сожалению, некоторые из них окончились трагедией. Так, в Бурятии в конце июня два иркутянина погибли во время сплава по горной реке Ока. В середине того же месяца погибли трое человек на реке Китой в Усольском районе.

СПРАВКА:

На территории Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют:

Пожарно-спасательная служба Иркутской области : Иркутск, улица Байкальская, 295, телефон: 8 (3952) 35-32-73, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

: Иркутск, улица Байкальская, 295, телефон: 8 (3952) 35-32-73, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России: посёлок Никола Иркутского района, переулок Радужный, 2а, телефон: 8 (3952)78-37-00, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

На сайте Пожарно-спасательной службы Иркутской области имеется форма добровольной регистрации туристических групп при прохождении маршрутов по территории региона.