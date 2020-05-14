В суд передано дело ангарчанина, который в октябре 2019 года дважды переехал пенсионерку

Ангарск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд сообщает, что в производство поступило уголовное дело в отношении мужчины, который в октябре прошлого года дважды переехал пенсионерку в одном из дворов города.

В пресс-службе суда пояснили, что мужчине предъявлено обвинение по пункту «Б» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряжённое с оставлением места его совершения, а также по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

Напомним, пострадавшую женщину госпитализировали с различными травмами, в том числе переломами. Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения личность предполагаемого виновника была оперативно установлена, а сам он задержан.

Виновником оказался 34-летний нигде не работающий ангарчанин. Суд поместил его под административный арест, а автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.