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01.04.2019

В суд передано дело жителя Забайкалья, зарезавшего в Иркутске невестку

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд передали уголовное дело по обвинению 43-летнего жителя Забайкальского края, подозреваемого в убийстве родственницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Преступление было совершено вечером 20 ноября 2018 года в комнате общежития по улице Байкальской в Иркутске. Пьяный мужчина нанёс несколько ножевых ранений 44-летней женщине. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Позже следователи СКР установили, что женщина приехала в Иркутск из Краснодара, поскольку её муж находился на стационарном лечении в одном из медучреждений города. На допросе мужчина пояснил, что совершил убийство родственницы, заподозрив ее в измене супругу, который приходится ему родным братом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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