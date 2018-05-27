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28.05.2018

В Тайшете двухлетняя девочка попала в больницу, выпав из окна

Тайшет, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете вечером 27 мая двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. По предварительной информации, за ней не уследил задремавший отец.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился в пятиэтажном доме по улице Бурлова. Девочка находилась в квартире с отцом и малолетним братом, и в какой-то момент, сумев открыть окно, упала с подоконника. Падение смягчила трава, однако ребенок с травмами госпитализирован.

В Иркутской области с начала 2018 года зафиксировали уже 12 подобных случаев, один из них привел к трагической гибели ребенка.

Между тем, напомним, для родителей областные полиция и Минздрав разработали стилизованные памятки и плакаты, предупреждающие об актуальных угрозах детям в городе. Они размещены в больницах и поликлиниках Приангарья.

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