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29.12.2018

В Тайшете младенец насмерть отравился молоком пьяной матери

Тайшет, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете умер младенец, отравившийся молоком пьяной матери.

Как сообщает пресс-служба Тайшетского городского суда, она неоднократно кормила ребенка грудным молоком после употребления спиртосодержащей жидкости. В результате ребенок умер.

Приговором Тайшетского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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