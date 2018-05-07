|Происшествия
|08.05.2018
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В Тайшете мужчина на «Жигулях» сбил школьницу-велосипедистку и скрылся с места ДТП
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Тайшет, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 5 мая неизвестный водитель на синем «ВАЗ 2105-2107» сбил 13-летнюю велосипедистку, ехавшую в том же направлении, что и он, после чего скрылся с места аварии. Девочку госпитализировали с травмами и ушибами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошел 5 мая около 14:30 на перекрестке улиц Пролетарская и Горького в районе дома № 132. Полиция призывает водителя самостоятельно явиться в отделение ГИБДД для объективного рассмотрения обстоятельств дела.
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