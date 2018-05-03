В центре Иркутска 3 мая горела мастерская по ремонту обуви

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ранним утром 3 мая загорелась мастерская по ремонту обуви и одежды на улице Урицкого, 20. Пострадавших нет, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки. В результате пожара пострадала крыша здания на 10 квадратных метрах, а также 20 квадратных метров стен и оборудования.

Виновные лица и сумма ущерба устанавливаются.

К тушению пожара спасатели приступили в 4:59, в 5:09 возгорание было локализовано, а через пять минут – ликвидировано. От МЧС России привлекались 25 человек личного состава и пять единиц техники.