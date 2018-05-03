|Происшествия
|04.05.2018
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В центре Иркутска 3 мая горела мастерская по ремонту обуви
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Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ранним утром 3 мая загорелась мастерская по ремонту обуви и одежды на улице Урицкого, 20. Пострадавших нет, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки. В результате пожара пострадала крыша здания на 10 квадратных метрах, а также 20 квадратных метров стен и оборудования.
Виновные лица и сумма ущерба устанавливаются.
К тушению пожара спасатели приступили в 4:59, в 5:09 возгорание было локализовано, а через пять минут – ликвидировано. От МЧС России привлекались 25 человек личного состава и пять единиц техники.
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