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04.05.2018

В центре Иркутска 3 мая горела мастерская по ремонту обуви

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ранним утром 3 мая загорелась мастерская по ремонту обуви и одежды на улице Урицкого, 20. Пострадавших нет, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки. В результате пожара пострадала крыша здания на 10 квадратных метрах, а также 20 квадратных метров стен и оборудования.

Виновные лица и сумма ущерба устанавливаются.

К тушению пожара спасатели приступили в 4:59, в 5:09 возгорание было локализовано, а через пять минут – ликвидировано. От МЧС России привлекались 25 человек личного состава и пять единиц техники.

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