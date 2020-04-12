В центре Иркутска на пожаре в бывшем здании Вальдорфской школы погиб мужчина

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 12 апреля загорелось здание учебно-производственных студий областного колледжа культуры на улице Марата,11. При тушении пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в 04:47. На момент прибытия пожарных горел второй этаж, из окон шёл густой дым. На тушении были задействованы 33 человека личного состава и семь единиц техники. В 05:50 пожар ликвидирован.

В санузле пожарные обнаружили тело мужчину 1971 года рождения с признаками отравления угарным газом. В результате пожара повреждены межэтажное и чердачное перекрытия. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём, виновник устанавливается.

Ранее на втором этаже здания располагалась Вальдорфская школа, однако, с 2018 года здесь идёт капитальный ремонт. Учебное учреждение сейчас работает по адресу: улица ​Красноказачья, 131.