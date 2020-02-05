В центре Иркутска загорелся жилой дом

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 5 февраля загорелся 16-квартирный дом на улице Подгорная. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, ещё четверых вывели из здания спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Возгорание случилось в шестом часу вечера. В деревянном двухэтажном доме, по сообщению очевидцев, находились люди. К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта и спасатели Иркутска.

– Первым на месте оказалось подразделение отдельного поста третьей пожарно-спасательной части, и на момент прибытия второй части в доме уже работало первое звено газодымозащитной службы. Следом включились мы. В квартире на первом этаже, слева от входа, горела стена возле печи. Дым оттуда заполнил весь подъезд. В дыму мы искали людей. На лестничных пролётах находилось еще несколько человек, которые ждали помощи. Четырёх человек звено вывело из подъезда с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Потом проверили все квартиры на наличие оставшихся жильцов, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе.

Спустя полчаса открытый огонь был потушен. Ещё несколько часов пожарные проверяли помещения жилого дома, куда мог распространиться пожар. В результате были повреждены квартиры на первом и втором этажах на площади 20 квадратных метров и кровля дома на площади два квадратных метра, куда через пустоты в стене добрался огонь. Никто из людей не пострадал.

Работавшие на месте дознаватели выяснили, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи.

Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что печное отопление при наступлении холодов всё чаще становится источником пожаров при его неправильном использовании, в том числе перекаливание печи.