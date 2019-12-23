В Тулуне на пожаре погибли восьмилетний мальчик и его бабушка

Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по улице Октябрьская ранним утром 24 декабря горел двухквартирный дом. В огне погибли восьмилетний мальчик и его 86-летняя бабушка. Мать ребенка успела спастись через окно до прибытия пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, о возгорании стало известно от очевидцев. На момент прибытия пожарных подразделений горели веранда квартиры и крыша дома. О том, что в доме могут находиться люди, рассказали соседи.

Огонь тушили около получаса, еще в течение часа ликвидировали последствия пожара. В результате повреждена веранда и кровля дома на площади 24 кв м, квартира внутри закопчена по всей площади.

Дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину пожара и обстоятельства случившегося.