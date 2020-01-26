В Тулуне на пожаре в частном доме едва не сгорела целая семья

Тулун, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне утром 27 января загорелся частный дом. На пожаре пострадали хозяева и их дети, все госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Огонь разыгрался на улице Ново-Базарная в десятом часу. О возгорании в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили соседи. К месту были направлены пожарные расчеты. До их прибытия из дома спаслись мальчики 16, семи и пяти лет. С различными травмами дети были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу. Соседи, встретив пожарных, сообщили о том, что внутри могут находиться хозяева.

– Пожар развивался внутри, – говорит начальник 7 пожарно-спасательного отряда Александр Филиппович. – Прибыв к месту происшествия, мы уже знали, что в доме находятся люди. Действовать нужно было стремительно. Включившись в звено газодымозащитной службы, пожарные зашли внутрь, где на полу в комнате обнаружили двоих взрослых. Супруги были спасены и также переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Спустя час пожар был ликвидирован. Сейчас на месте работает оперативная группа в составе дознавателей МЧС России, экспертов испытательной пожарной лаборатории, психологов. По предварительным данным, пожар случился по электротехнической причине. Точную причину и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Всего за выходные дни в регионе произошло 33 пожара. Причиной 12 пожаров стало короткое замыкание. Электротехнические причины остаются самыми распространенными среди причин пожаров в жилье, говорят в ГУ МЧС.