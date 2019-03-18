В Тулуне вынесли приговор экс-врачу, который изнасиловал студентку

Тулун, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне вынесен приговор бывшему врачу городской больницы, который изнасиловал 20-летнюю студентку. Его на пять лет отправили в колонию общего режима.

Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему Дмитрию Кулаку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ – изнасилование, – и части 1 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера.

Следствием и судом установлено, что в середине марта 2018 года врач-гинеколог, находясь в одном из кабинетов ОГБУЗ «Тулунская городская больница», изнасиловал 20-летнюю девушку. Потерпевшая заявила о случившемся в правоохранительные органы, после чего мужчина был незамедлительно доставлен в полицию.

Тулунским городским судом Дмитрий Кулак признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области