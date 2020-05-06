В Тулунском районе мотоциклист сбил подростка и скрылся с места аварии

Тулунский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Котик Тулунского района полицейские задержали мотоциклиста, который сбил 16-летнего пешехода и скрылся с места аварии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, перед столкновением подросток шел по правому краю проезжей части. После аварии мотоциклист не оказал помощи пострадавшему. Подростка доставили в медучреждение.

Как установили полицейские, мотоциклом управлял 30-летний местный житель, у которого никогда не было водительского удостоверения. Инспекторы ДПС составили в отношении нарушителя семь административных протоколов.