В Тулунском районе столкнулись маршрутка и легковушка, погиб человек

Тулунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В двух километрах от села Шерагул Тулунского района 19 декабря в 9:40 столкнулись Исузу и микроавтобус Форд, следовавший по маршруту Тулун – Шерагул. По предварительным сведениям в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, еще девять человек госпитализированы. Тяжесть полученных травм уточняется, виновник автоавариии устанавливается полицией. На месте работают два экипажа ГИБДД.