|Происшествия
|14.06.2019
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В Усолье-Сибирском мужчина на Шевроле без прав сбил ребенка на пешеходном переходе
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Усолье-Сибирское, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском вечером 12 июня на автодороге Р-255 «Сибирь» напротив стадиона «Химик» водитель Шевроле Клан сбил четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали. Известно, что 42-летний мужчина, управлявший иномаркой, не имеет водительских прав, его ищут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водитель Шевроле ехал со стороны магазина «Спортмастер». Тем временем женщина с двумя маленькими детьми переходила проезжую часть федеральной трассы по пешеходному переходу, направляясь к скейт-парку. Очевидцев аварии просят обратиться в полицию.
Кроме того, продолжается поиск свидетелей смертельного ДТП в Усольском районе. Напомним, 11 июня столкнулись грузовик Тойота Тойо Айс и Киа Бонг. Оба водителя были госпитализированы в Усольскую городскую больницу. В аварии также пострадал пятилетний ребенок, находившийся в автокресле на пассажирском сидении Тойоты, от полученных травм он скончался по дороге в больницу.
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