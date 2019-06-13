В Усолье-Сибирском мужчина на Шевроле без прав сбил ребенка на пешеходном переходе

Усолье-Сибирское, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском вечером 12 июня на автодороге Р-255 «Сибирь» напротив стадиона «Химик» водитель Шевроле Клан сбил четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали. Известно, что 42-летний мужчина, управлявший иномаркой, не имеет водительских прав, его ищут. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водитель Шевроле ехал со стороны магазина «Спортмастер». Тем временем женщина с двумя маленькими детьми переходила проезжую часть федеральной трассы по пешеходному переходу, направляясь к скейт-парку. Очевидцев аварии просят обратиться в полицию. Кроме того, продолжается поиск свидетелей смертельного ДТП в Усольском районе. Напомним, 11 июня столкнулись грузовик Тойота Тойо Айс и Киа Бонг. Оба водителя были госпитализированы в Усольскую городскую больницу. В аварии также пострадал пятилетний ребенок, находившийся в автокресле на пассажирском сидении Тойоты, от полученных травм он скончался по дороге в больницу. КООРДИНАТЫ: Сотрудники полиции убедительно просят всех, кто был свидетелями и очевидцами указанных дорожных происшествий с детьми, оказать содействие в установлении всех обстоятельств ДТП, предоставлении записей видеорегистраторов. Информацию по происшествию от 11 июня необходимо передать по телефонам: 8 (39543) 7-30-77, 6-28-55. Сведения о ДТП, случившемся 12 июня, просят сообщить по телефонам: 8 (39543) 51-0-36, 6-29-66. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мвд

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