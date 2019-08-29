Усолье-Сибирское, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском закрыли японский ресторан после вспышки кишечной инфекции. Такое решение вынес городской суд 29 августа.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана после того, как девять местных жителей попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Все они связывали свое заболевание с употреблением роллов, заказанных в «Суши-Тайм».

– При проведении проверки был выявлен ряд санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических нарушений, которые привели к возникновению заболевания острой кишечной инфекции. Среди перечисленных нарушений было отсутствие раковин в производственном цехе для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды; не выделены сырьевые цеха по первичной обработке сырой мясо-рыбной продукции, овощной продукции, все сырье обрабатывается в цехах, где непосредственно производится изготовление готовой продукции. Внутренняя поверхность стен цеха над плиткой сделана из гипсокартона, который не имеет гигиенического покрытия, потолки производственных помещений также состоят из перфорированного гипсокартона. Потолок не подвергается влажной уборке и дезинфекции, что не соответствует соблюдению действующих санитарно-эпидемиологических правил. Также были выявлены другие нарушения, – отмечает пресс-служба суда.

Владелец заведения признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ за нарушение действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Суд в качестве наказания закрыл ресторан «Суши-Тайм», расположенный в ТЦ «Кристалл» на 90 суток.