В Усольском районе подросток-мотоциклист попал под иномарку

Усольский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 9 июня в Усольском районе 14-летний подросток на мотоцикле «Сузуки» столкнулся с легковым автомобилем «Сузуки Альто». Мальчик и управлявшая иномаркой женщина получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария случилась недалеко от поселка Биликтуй Усольского района на 1827-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Подросток на мотоцикле выехал на федеральную трассу, где и столкнулся с машиной.

– Родитель, разрешивший подростку покататься на мотоцикле, будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, – заявили в ГИБДД.

Кстати, с начала года в Усольском районе зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, при которых девять детей и подростков получили ранения.