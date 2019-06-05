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Происшествия
06.06.2019

В Усть-Илимске годовалая девочка наелась гашишного масла из папиной сумки

Усть-Илимск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 5 июня госпитализировали годовалую девочку с острым отравлением. Как выяснилось, ребенок играл дома и съел несколько кусочков вещества из папиной сумки, предположительно являвшегося гашишным маслом.

Заметив, что состояние дочери резко ухудшилось, 27-летний отец вызвал скорую помощь. Сейчас девочку отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время в связи с отравлением ребенка проводится проверка. На родителей девочки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья, в которой она воспитывается, поставлена на профилактический учет.

– Кроме этого, по факту незаконного хранения и употребления наркотических средств проводится проверка, по результатам которой в отношении отца девочки будут приняты меры в рамках административного либо уголовного законодательства, – поясняют в полиции.

 

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