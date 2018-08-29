|Происшествия
|30.08.2018
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В Усть-Илимске инвалид связал знакомую и убил её с помощью ножниц и молотка
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Усть-Илимск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 53-летний инвалид третьей группы убил свою 35-летнюю знакомую. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Убийство было совершено 24 августа по улице Героев Труда в квартире мужчины. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, пострадавшую нашли сотрудники ОВО, которые патрулировали улицу. К ним обратилась местная жительница, рассказавшая, что мужчина просит помощи. Росгвардейцы незамедлительно проследовали по адресу. В квартире сотрудники ОВО обнаружили хозяина, а также женщину в бессознательном состоянии. Она была связана по рукам и ногам, на теле оперативники обнаружили травмы.
На место происшествия сотрудники ОВО вызвали следователей. По информации СУ СКР по Иркутской области, хозяин квартиры в ходе невыясненных обстоятельств связал верёвкой свою знакомую и нанёс ей травмы молотком и ножницами. В тяжёлом состоянии женщину госпитализировали, но в больнице она скончалась.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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