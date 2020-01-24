В Усть-Илимске на пожаре погиб пенсионер-инвалид

Усть-Илимск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске на улице Мечтателей ночью 23 января случился пожар в многоквартирном доме. В огне погиб 65-летний мужчина-инвалид, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. На момент прибытия первого подразделения из окон шел дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

– В подъезде пожарные сразу же включились в звенья газодымозащитной службы. Одно из них отправилось в квартиру, откуда из-за двери виднелось открытое пламя, другое направилось на верхние этажи для спасения людей. Десять человек эвакуировались самостоятельно. Еще четырех жильцов, путь к эвакуации которым был отрезан дымом, спасли с помощью индивидуальных спасательных устройств, – рассказывает руководитель тушения пожара Борис Вагин.

В квартире горели личные вещи, мебель и ковер на полу, где был обнаружен погибший хозяин квартиры. Спустя пять минут открытый огонь был потушен. В результате пожара комната в квартире выгорела на площади 17 кв м, мебель и личные вещи уничтожены на площади 7 кв м. Еще в течение часа огнеборцы проверяли квартиры на предмет задымления. Медицинская помощь спасенным людям не потребовалась.

На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС России. Установлено, что мужчина-ивалид 65-лет проживал в квартире один. По словам свидетелей, иногда употреблял спиртные напитки, курил в квартире. Осмотр места происшествия показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.