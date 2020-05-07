В Усть-Илимске рабочего придавило бревнами

Усть-Илимск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске рабочего частной фирмы придавило бревнами. На инженера по охране труда и технике безопасности завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 6 февраля 2020 года мужчина, работавший у индивидуального предпринимателя, был допущен к выполнению работ без обучения и проверки знаний требований охраны труда и безопасным методам, приемам выполнения работ, а также без соответствующей стажировки. Находясь на рабочем месте, он получил травму, которая расценивается как причинившая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

– Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Кроме того, уполномоченные лица не следили, как сотрудники соблюдают требования безопасности, – поясняют в Следственном комитете.