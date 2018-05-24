В Усть-Илимске водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе

Усть-Илимск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске водитель автобуса ПАЗ сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло вечером 24 мая. Одиннадцатилетний ребенок переходил улицу Белградскую по пешеходному переходу, катя рядом с собой велосипед.

Водитель автобуса, по предварительным данным, нарушив ПДД, сбил его. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

По имеющимся у инспекторов данным, 31-летний водитель был во вменяемом состоянии, не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Расследование ведется.