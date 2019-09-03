В Усть-Куте расследуют убийство подростка

Усть-Кут, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте возбуждено уголовное дело по признакам убийства подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 2 сентября в районе остановки по улице Дзержинского Усть-Кута поссорились двое подростков. В ходе конфликта один из них нанес другому удары ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался в городской больнице. Подозреваемого доставили в полицию.

– В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – говорят в региональном СК.