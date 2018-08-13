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14.08.2018

В Усть-Куте убили 58-летнюю предпринимательницу

Усть-Кут, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте расстреляна 58-летняя предпринимательница – следователи рассматривают версию заказного убийства.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 13 августа в отдел полиции поступило сообщение от родственников местной жительницы о том, что продолжительное время 58-летняя женщина не выходит на связь, что ей не свойственно. В присутствии родных сотрудники МО МВД России «Усть-Кутское» в этот же день в квартире жилого дома по улице Кирова обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями.

Известно, что потерпевшая занималась предпринимательской деятельностью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Следователи не исключают версии, что преступление было совершено из корыстных побуждений или по найму, поэтому квалификация уголовного дела в ходе расследования может измениться.

Сейчас следователи СКР устанавливают причины, условия и обстоятельства совершенного преступления, тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать преступника.

Расследование уголовного дела продолжается.

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