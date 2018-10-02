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03.10.2018

В Усть-Удинском районе «КАМАЗ» раздавил «Ниву» вместе с ее водителем и пассажиром

Усть-Удинский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе «КАМАЗ» наехал на «Ниву» – водитель и пассажир внедорожника погибли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 2 октября в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Боханский» поступило сообщение, что на автодороге «Новая Уда – Усть-Уда» произошло ДТП с пострадавшими.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КАМАЗ-53212» не справился с управлением и врезался в двигавшийся во встречном направлении «ВАЗ-2121». После этого виновник аварии скрылся с места происшествия.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы не совместимые с жизнью.

Вскоре скрывшийся водитель грузовика был разыскан оперативниками уголовного розыска совместно с инспектором ДПС. Им оказался 51-летний ранее судимый житель села Новая Уда, который уже пятый раз за этот год привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

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