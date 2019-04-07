|Происшествия
|08.04.2019
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В Заларинском районе столкнулись ВАЗ и «Лада», погибли двое
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Заларинский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе на федеральной трассе вечером 7 апреля столкнулись два отечественных автомобиля. Погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительным сведениям, «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Веста». В аварии погибли водитель и пассажир «Жигулей» седьмой модели. По факту ДТП проводится проверка.
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