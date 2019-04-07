В Заларинском районе столкнулись ВАЗ и «Лада», погибли двое

Бирюсинск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 2 апреля местный житель попал в ДТП – будучи нетрезв, он не справился с управлением, угодил в кювет, его машина перевернулась. Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль мужчина угнал за час до аварии, а водительских прав у него никогда и не было.