В жилом секторе Зимы произошел крупный пожар

Зима, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Большой пожар ликвидируют в жилом секторе Зимы. Огнем было охвачено 800 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 16 часов 30 апреля. Пожар в жилом секторе, возникнув на одном из приусадебных участков на улице Энгельса, распространился на соседние надворные постройки и жилые дома. Его развитию способствовал ветер и плотная деревянная застройка на участках. Огнем были охвачены восемь жилых домов и надворные постройки.

Тушение осложняется отсутствием воды на месте пожара. Забор воды для тушения осуществляется при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман на расстоянии 500 метров. Дополнительные силы привлечены из Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд. Всего в тушении задействованы 48 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС России.

В 18.20 пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причину и обстоятельства произошедшего.