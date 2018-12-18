В Зиме после урока физультуры умер школьник

Зима, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме школьнику стало плохо во время урока физкультуры. Он скончался в машине скоро помощи по дороге в больницу. СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл утром 18 декабря. Уже проведена медицинская экспертиза, которая установила предварительную причину смерти 16-летнего юноши – острая сердечная недостаточность.

Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. В ходе проверки следователи тщательно изучат причины и условия, способствовавшие произошедшему, и дадут всестороннюю правовую оценку ответственным должностным лицам.