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28.03.2019

В Зиминском районе 28 марта разбилась «девятка», погибли два человека

Зиминский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На автодороге Саянск – Харайгун Зиминского района около четырех часов утра 28 марта разбился автомобиль «ВАЗ 21093». Погиб водитель отечественного автомобиля и одна из двух пассажирок, вторую с серьезными травмами госпитализировали в Саянскую горбольницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, 29-летний водитель «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. В автомобиле также находились две женщины в возрасте 30 и 33 лет, младшая из них погибла. По факту ДТП проводится проверка.

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