В Зиминском районе при пожаре погибли два человека

Зиминский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В садоводстве «Мечта» в Зиминском районе в выходные при пожаре погибли два человека.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу Зиминского района в 12-м часу ночи. В садоводство были направлены два пожарных расчета. По сообщениям очевидцев, в доме могли находиться люди. Дачный дом был полностью охвачен огнем на площади 12 квадратных метров. В ходе разборки и проливки конструкций под завалами были обнаружены двое погибших.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печного отопления. Специалистам предстоит уточнить обстоятельства происшествия.

Кроме того, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения стала причиной возгорания в квартире четырехэтажного многоквартирного дома в городе Усолье-Сибирском 17 мая. Сообщение о пожаре на улице Стопани поступило в пожарно-спасательную службу в воскресенье, 17 мая, во втором часу дня. К месту происшествия были направлены две автоцистерны, автолестница и восемь человек личного состава пожарно-спасательной части № 56. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже и в подъезде. Звеном газодымозащитной службы по маршевым лестницам были спасены 10 жильцов. В горящей квартире обнаружили пострадавшего хозяина – 47-летнего мужчину. С отравлением угарным газом он был госпитализирован. В комнате, где он находился, горели мебель и личные вещи на площади пяти квадратных метров. На тушение пожара потребовались считанные минуты. Еще через час последствия пожара были ликвидированы.

Дознаватели МЧС России установили, что причиной возгорания в квартире стало неосторожное обращение с огнем пострадавшим – хозяин курил на диване и уснул, отчего загорелась мебель.

Всего 54 пожара зарегистрировано на территории Иркутской области за прошедшие выходные дни. 20 пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем. С начала года в регионе произошло 3174 пожара, что на 245 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погиб 101 человек.