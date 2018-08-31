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02.09.2018

Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Иркутской области

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным информагентства, вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". Ми-8 вылетел из Усть-Кута в Северобайкальск для проведения аэрофотосъемки, а через некоторое время он не вышел на связь и пропал с радаров. На борту воздушного судна находились только работники авиакомпании.

В настоящее время по маршруту пропавшего вертолета вылетел Ми-8 Росавиации, также в готовности к вылету находится еще один вертолет со спасателями.

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