|Происшествия
|02.09.2018
|
|
Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Иркутской области
|
Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
По данным информагентства, вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". Ми-8 вылетел из Усть-Кута в Северобайкальск для проведения аэрофотосъемки, а через некоторое время он не вышел на связь и пропал с радаров. На борту воздушного судна находились только работники авиакомпании.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram