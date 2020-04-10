Вынесен приговор братчанину, задержанному на кладбище с партией «синтетики» на 3 миллиона рублей

Братск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Падунский районный суд Братска приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя за покушение на незаконный сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Задержан 27-летний братчанин был еще в сентябре 2017 года. Тогда в его машине обнаружили около 700 граммов «скорости». Как выяснилось, наркотики он забрал из схрона на территории Падунского кладбища Братска. Информацию о местонахождении оптовой партии осужденный получил через мессенджер от анонимных кураторов. За денежное вознаграждение он должен был расфасовать весь объем порошка на малые партии и организовать «закладки» в Братске для дальнейшей обезличенной продажи.

Также около 200 граммов различных видов синтетических наркотических средств (так называемые «реагент», «меф», «скорость», «росс», «крис») сотрудники УФСБ изъяли в квартире осужденного. Общего объема изъятой по этому уголовному делу «синтетики» хватило бы на 4500 разовых доз, их предположительная стоимость составила около 3 млн рублей. В судебном заседании братчанин признал свою вину.

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