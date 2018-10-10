Виновник резонансного ДТП во Втором Иркутске арестован на два месяца

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по ходатайству следствия 11 октября арестован 41-летний водитель, который в пьяном виде умышленно вытолкнул соседний автомобиль на полосу встречного движения, спровоцировав ДТП на улице Мира, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, 8 октября во Втором Иркутске столкнулись Киа Рио и Мицубиси Лансер. Пострадали водители иномарок и двое детей, находившихся в одной из машин. Автомобилем Киа управляла женщина 1979 года рождения, с ней в салоне ехали восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка. За рулем Мицубиси был водитель 1991 года рождения, позднее он скончался в больнице.

Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ – убийство. Назначена авто-техническая судебная экспертиза.