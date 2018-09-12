Виновника смертельного ДТП на ново-ленинской объездной в Иркутске поместили в СИЗО

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Предполагаемый виновник массового ДТП со смертельным исходом на объездной Ново-Ленино в Иркутске, которое случилось 26 августа 2018 года, по решению суда заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, предварительно установлено, что 29-летний водитель Хонды Инспайр не выбрал безопасную скорость для движения. Он врезался в попутно двигавшийся Мерседес-Бенц под управлением 20-летней девушки, а затем еще в три Тойоты. Водитель Мерседеса погибла на месте.