Виновники двойного убийства в Иркутском районе получили 34 года «строгача» на двоих

Иркутский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей Заларинского района получили 34 года колонии строгого режима на двоих за двойное убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ночь с 3 на 4 мая 2019 года на территории туристической базы «Сибирская заимка» между тремя мужчинами в ходе распития спиртного произошел конфликт. В результате подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы человека. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Опасаясь, что свидетель, который находился вместе с ними и видел избиение потерпевшего, может сообщить в правоохранительные органы о совершенном преступлении, один из преступников угрозами заставил второго совершить убийство очевидца. Злоумышленник нанес 65-летнему свидетелю множественные удары по телу ножом, от которых последний скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, мужчины были задержаны.

По уголовному делу следователями СО по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области назначено и проведено более 14 судебных экспертиз, произведены выемки и осмотры, допрошен ряд свидетелей, а также проверки показаний на месте с участием фигурантов дела.

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего и 24-летнего убийц. В зависимости от роли и степени участия в совершенном преступлении они признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц, части 4 статьи 33, пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ – подстрекательство к совершению убийства двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление, путем угрозы, пунктам «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление.

Суд, с учетом мнения государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, назначил подсудимым наказание в виде 17 лет и 17 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.