Виталий Мутко заявил о неоправданно бесконечном росте числа пострадавших от паводка в Иркутской области

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер РФ Виталий Мутко обратил внимание властей Иркутской области и прокуратуры на рост числа заявлений от людей, которые не жили в пострадавших от паводка районах, но претендуют на финансовую компенсацию. Об этом сообщают «РИА-Новости».

На заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталий Мутко напомнил, что завершено формирование списка пострадавших от паводка, и до 10 августа все выплаты должны были быть осуществлены.

– Бесконечно мы не можем на эту тему говорить. Судебные решения – это должно быть приложение к списку. Судебные разбирательства некоторых граждан могут идти ещё долгие годы, – сказал вице-премьер. – Хотел бы обратить внимание, что у нас появляется огромное количество заявлений от людей, которые там не живут, не жили. Давайте ещё раз посмотрим судебную практику. И я просил бы прокуратуру внимательно вместе с правительством (региона) смотреть. Потому что одно дело чрезвычайные ситуации, особое реагирование, другое дело – когда есть возможность спокойно разобраться, имеет ли человек право на получение финансовой поддержки или не имеет, жил он или не жил там.

Он предложил властям обратить внимание на этот вопрос.

– У нас вместо предполагаемого количества людей увеличивается до бесконечности. Хотелось бы, чтобы и федеральные министерства, и правительство Иркутской области на эту тему обращало внимание, – заявил вице-премьер.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.