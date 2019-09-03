Владимир Путин: режим ЧС в связи с наводнением в Иркутской области продлен до 2020 года

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Режим ЧС, связанный с наводнением в Иркутской области, продлен до октября 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в затопленные территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.

– Зона чрезвычайной ситуации, конечно, предполагает определенные ограничения на разные виды деятельности. Но пользы в действии режима ЧС гораздо больше. В его условиях ускоряются многие процессы согласования. Например, если необходимо построить какой-то объект, три месяца уходит только на то, чтобы, в соответствии с федеральным законодательством, конкурс провести. В действующих условиях режима чрезвычайной ситуации мы можем построить объект на три месяца быстрее. Для строительства жилого объекта в среднем, чтобы пройти все согласования, начиная от выбора земельного участка, заканчивая разрешением на строительство, проходит полтора года. В режиме ЧС мы начали строительные работы через две недели после второго наводнения, – прокомментировал глава Приангарья Сергей Левченко.

В продолжение темы возведения социальных и жилых объектов президент подчеркнул, что в строительных работах должно быть задействовано как можно больше местных, региональных компаний.

– Мы об этом говорили и раньше, когда нам предложили сюда привезти почти полторы тысячи человек из других регионов. Я сказал, что мы обязательно обратимся за помощью, если будет не хватать местных строительных сил. Если говорить о проектировщиках, мы привлекаем силы из Иркутска, Братска. Мы здесь, действительно, сосредоточили силы региональных компаний. Предложения организаций, которые будут к нам обращаться, мы обязательно рассмотрим. При условии, если эти компании имеют соответствующую компетенцию и опыт работ, – подчеркнул Сергей Левченко.