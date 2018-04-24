Власти Иркутской области сообщают о двух локализованных лесных пожарах

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 24 апреля потушили 15 лесных пожаров. Два очага локализованы, сообщает пресс-служба регправительства.

Общая площадь потушенных пожаров, по данным Серого дома, составляла 103 га, покрытых лесом, и 60 нелесных гектаров. Пять очагов потушено в Иркутском районе по два – в Боханском и Тулунском, по одному – в Усольском, Слюдянском, Зиминском, Заларинском, Куйтунском, Тулунском районах и Ангарском городском округе.

Площадь локализованных пожаров – 44 га, покрытых лесом, и 30 нелесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах. Всего на тушении лесных пожаров 24 апреля задействовали 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

Напомним, о старте сезона лесных пожаров в Иркутской области стало известно 24 апреля, когда были обнаружены первые возгорания.