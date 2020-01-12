«Вор в законе» из колонии в Иркутске несколько лет руководил преступными бандами по всей России

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ, начавшей действовать весной 2019 года, – о занятии высшего положения в преступной иерархии. В преступном деянии подозревают 49-летнего уроженца Татарстана, осужденного в 2009 году на 20 лет лишения свободы за убийства.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом, имеет статус «вор в законе».

Верховный суд республики Татарстан вынес ему приговор за совершение в 2003 году в Нижнекамске убийства двух лиц и покушения на убийство одного лица, совершенные по найму организованной группой и общеопасным способом. Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки.

Отмечается, что с 2015 года подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.

– Следователями установлено, что подозреваемый распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает и распространяет свое криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории Российской Федерации, включая Иркутскую область, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, – отмечают в Следственном комитете.