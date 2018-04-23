|Происшествия
|24.04.2018
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Второй в сезоне лесной пожар обнаружили и потушили в Иркутской области
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Иркутский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе на землях «Заповедного Прибайкалья» 23 апреля был обнаружен и ликвидирован пожар на площади семь гектаров, покрытых лесом.
В тушении принимали участие пять сотрудников лесной охраны, сообщает пресс-служба регправительства. Это второе возгорание в лесу в текущем пожароопасном сезоне. Напомним, 7 апреля был ликвидирован пожар на площади три гектара в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества. Отмечается, что в лесном фонде, подконтрольном министерству лесного комплекса Иркутской области, по состоянию на 24 апреля возгораний не зафиксировано.
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