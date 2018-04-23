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24.04.2018

Второй в сезоне лесной пожар обнаружили и потушили в Иркутской области

Иркутский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе на землях «Заповедного Прибайкалья» 23 апреля был обнаружен и ликвидирован пожар на площади семь гектаров, покрытых лесом.

В тушении принимали участие пять сотрудников лесной охраны, сообщает пресс-служба регправительства. Это второе возгорание в лесу в текущем пожароопасном сезоне. Напомним, 7 апреля был ликвидирован пожар на площади три гектара в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества. Отмечается, что в лесном фонде, подконтрольном министерству лесного комплекса Иркутской области, по состоянию на 24 апреля возгораний не зафиксировано.

СПРАВКА:

  • С 15 апреля по 15 июня 2018 года в Иркутской области действует особый противопожарный режим (ОППР). Он введен на территории 34 муниципальных образований за исключением восьми, расположенных на севере региона. На период действия ОППР устанавливаются следующие требования: запрет посещения гражданами лесов при наступлении третьего класса и выше пожарной опасности, кроме случаев, связанных с договорами с арендаторами по участию в тушении лесных пожаров. Действует запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, а также ряд других ограничений для физических и юридических лиц.

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