За последние пять лет в Иркутской области случилось пять авиакатастроф с погибшими

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2013 по 2018 годы произошло 11 авиакатастроф. Из них пять были с погибшими. Об этом сообщается в материалах Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Так, в 2013 году потерпел крушение вертолёт Ми-8 в районе села Преображенка Катангского района. На борту находились девять человек – три члена экипажа и шестеро пассажиров. Это были спасатели, в том числе и.о. начальника ГУ МЧС по Иркутской области Станислав Омельянчик. Они летели на ликвидацию ледового затора. По результатам расследования МАК, вертолёт взорвался из-за неосторожного обращения с «боевиком» – готовым к применению зарядом, в который вставлен капсюль-детонатор.

– Помимо бригады взрывников, в грузопассажирской кабине вертолёта находились три служебных пассажира, двое из которых не имели опыта, навыков и допуска к работе со взрывчатыми веществами, – отмечается в материалах ведомства.

Уголовное дело по факту крушения вертолёта со спасателями закрыли через год из-за отсутствия состава преступления.

В этом же году, но уже в августе рухнул вертолёт «Робинсон» в Киренском районе. Обломки воздушного судна обнаружили в лесополосе в районе населенного пункта Ичера. Вертолёт выполнял санрейс Давыдово – Киренск – Давыдово, авиакатастрофа произошла на обратном пути. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

МАК установил, что командир вертолёта не имел соответствующей подготовки и допуска, кроме того, рейс выполнялся ночью, что привело к столкновению вертолёта с высоким берегом в месте крутого поворота реки. Также способствовать происшествию мог туман в долине реки Лена, вдоль которой выполнялся полёт.

В 2016 году 1 июля произошла крупная авария в Качугском районе. При тушении сильных лесных пожаров, разыгравшихся тогда на территории, упал самолёт Ил-76ТД аварийно-спасательной компании МЧС России. Все находившиеся на борту 10 членов экипажа погибли, воздушное судно было полностью разрушено.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в девяти километрах юго-восточнее населённого пункта Рыбный Уян. Осуществляя в те сутки второй вылет на тушение лесного пожара, который угрожал населенному пункту Карам, экипаж в назначенное время не вышел на связь. Из-за сложного рельефа местности, задымленности и тумана пропавший самолет искали двое суток.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета причинами авиакатастрофы назвали плохую видимость.

В декабре 2017 года два человека погибли при катастрофе частного вертолёта в районе Братского водохранилища. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки рухнувшего воздушного судна были обнаружены в 3,5 км от посёлка Чистый на льду одного из заливов реки Ангара. Спустя ещё четыре дня нашли сам вертолёт и пилота, их подняли с глубины 65 метров Братского водохранилища. Поиски пассажира продолжались ещё в начале января 2018 года.

Расследование МАК по этой авиакатастрофе проводится до сих пор.

Последний случай произошёл 2 сентября 2018 года. В Казачинско-Ленском районе упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились трое членов экипажа. Они летели из Усть-Кута за геологами, закончившими работу. Место падения вертолёта находится в 290 км на юго-восток от Усть- Кута, 3 сентября там же обнаружили тела погибших.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы вертолёта, по факту крушения возбуждено уголовное дело и проводится прокурорская проверка.

В Сети уже обнародовали имена погибших при крушении вертолёта в Казачинско-Ленском районе – командир Антон Марков, пилот Евгений Катышев и бортмеханик Алексей Усольцев. По стечению обстоятельств, Антон Марков был сыном капитана Ми-8 Игоря Маркова, который погиб при крушении у села Преображенка в 2013 году.