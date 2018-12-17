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18.12.2018

За прошедшие выходные в Иркутской области на пожарах погибли три человека

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие выходные в Иркутской области зарегистрировано 16 пожаров, на которых погибли три человека.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, на пожарах в Усть-Кутском и Братском районах погибли трое человек, 15 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Усть-Илимске. Причины пожаров с гибелью людей сейчас устанавливают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, в поселке Звездный Усть-Кутского района при пожаре погибли двое детей. Как отмечают в МЧС, специалисты рассматривают две наиболее вероятные причины возгорания. Это неосторожное обращение с огнём и электротехническая причина.

В воскресенье, 16 декабря, в населённом пункте Добчур Братского района также произошёл пожар с гибелью человека. На месте работала добровольная пожарная команда посёлка. В ходе разбора строительных конструкций в одной из квартир деревянного строения пожарные обнаружили погибшего. Им оказался 31-летний инвалид детства. Дознаватели выяснили, что он вел асоциальный образ жизни, накануне пожара употреблял спиртные напитки, был курящим.

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