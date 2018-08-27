Задержан виновник смертельного ДТП на объездной Ново-Ленино в Иркутске

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Задержан водитель, который спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом на объездной Ново-Ленино в Иркутске 26 августа и скрылся. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, автоавария произошла 26 августа около 21:30. Предварительно установлено, что водитель Хонды Инспайр не выбрал безопасную скорость для движения. Он врезался в попутно двигавшийся Мерседес-Бенц под управлением 20-летней девушки, а затем еще в три Тойоты. Водитель Мерседеса погибла на месте.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что виновником ДТП оказался 29-летний житель Ленинского района Иркутска. Он помещен в спецприемник.