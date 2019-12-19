Заключённый одной из колоний Ангарска оказался вербовщиком террористов

Ангарск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Восточный окружной военный суд в выездном заседании в Иркутске приговорил к 14 годам заключения вербовщика террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Известно, что на момент совершения преступления 35-летний россиянин отбывал в одной из колоний в Ангарске наказание за преступления общеуголовной направленности, совершённые на территории Московской области.

В суде было установлено, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года мужчина неоднократно обращался к другим заключённым с призывами к террористической деятельности, а также предлагал в будущем войти в состав международной террористической организации.

Преступления выявлены, пресечены и расследованы УФСБ по Иркутской области во взаимодействии с ГУФСИН по Иркутской области.

Мужчина признан виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, частью 1 статьи 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности.

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет – с содержанием в тюрьме, ещё восемь лет – в колонии особого режима.