Зараженный коронавирусом мужчина уехал на поезде из Иркутской области в Забайкальский край

Забайкальский край, Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Могочинском районе Забайкальского края госпитализирован мужчина, прибывший из Иркутской области и пытавшийся оттуда добраться до Сахалина.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, данный гражданин прибыл в Иркутскую область самолетом из Москвы и был помещен под наблюдение. Также у него был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции.

В дальнейшем мужчина, не соблюдая режим самоизоляции и нарушая тем самым предписание главного санитарного врача, выехал поездом в Забайкальский край, чтобы оттуда попасть на Сахалин. Тем временем в Иркутске анализ показал положительный результат, о чем в рамках межведомственного взаимодействия были уведомлены власти Забайкалья.

Местонахождение зараженного нарушителя было установлено правоохранительными органами, в настоящее время он госпитализирован, устанавливается круг контактных лиц.

Сотрудниками полиции проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.

Хроника событий, связанных с коронавирусом в Иркутске и области — по ссылке.