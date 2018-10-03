Застройщицу квартала таунхаусов под Иркутском отправили в колонию за мошенничество

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Гендиректора стройкомпании «Варяг» Елену Табакову отправили на девять лет в колонию общего режима за обман 158 дольщиков. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

Судебные разбирательства по делу велись с 30 октября 2017 года. Приговор Елене Табаковой суд вынес 3 октября. Её признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Ещё по одной статье застройщица была оправдана. Речь идёт о пункте «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере. В этой части суд не нашёл состава преступления в действиях Елены Табаковой.

Приговор в законную силу пока не вступил, осуждённая может его опротестовать в течение 10 дней.

Напомним, застройщик ООО «Варяг» заключил договор с 280 дольщиками, предусматривающий стопроцентную предоплату в сумме 1,5 миллиона, ещё в 2012 году. Согласно договору, подрядчик обязывался возвести таунхаусы до декабря 2014 года. Деньги дольщиков были собраны в полном объёме, однако, никаких работ по возведению зданий так и не было. Суд обязал генерального директора «Варяга» Елену Табакову вернуть вложенные дольщиками деньги в полном объёме ещё в январе 2016 года. Более того, ООО «Варяг» и после этого на собственном сайте призывало вкладываться в строительство, а Елена Табакова основала новое ООО-близнец под названием «Викинг».