Женщина в Иркутске погибла из-за непотушенной сигареты

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие сутки в Приангарье произошло 12 пожаров на одном из них погибла женщина.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в ночь с 26 на 27 декабря произошло шесть пожаров. В частности, 26 декабря ночью в поселке Тайтурке Усольского района при попытке тушения открытого огня собственными силами получил ожоги хозяин частного дома и гаража, где в результате короткого замыкания произошло возгорание. Причиной большинства пожаров за сутки – в семи случаях – стало короткое замыкание электропроводки.

Пожары произошли в четырех жилых домах, двух дачных, в двух гаражах, горели также надворные постройки, придорожное кафе в Иркутском районе и квартира в четырехэтажном доме, где погиб человек.

Утром 27 декабря, при возгорании в квартире на первом этаже дома по улице Советской в Иркутске, 20 человек эвакуировались из-за задымления в подъезде. Когда дым стал проникать в соседние квартиры, жильцы дома оповестили соседей и вызвали пожарных. К месту были направлены три пожарных расчета с автолестницей.

– Дверь на первом этаже, из-за которой шел дым, была заперта изнутри. Ее пришлось взломать. В составе звена газодымозащитной службы мы проникли в квартиру, где на диване обнаружили погибшую женщину. От непотушенной сигареты тлел диван, – говорит помощник начальника караула пожарно-спасательной части №3 Иркутска прапорщик внутренней службы Александр Кашин.

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. В течение нескольких минут открытый огонь был потушен, люди вернулись в свои квартиры. Дом спасен от пожара.

Государственные инспекторы по пожарному надзору снова отмечают увеличение количества пожаров, связанное с похолоданием. Усиленный обогрев жилища с помощью электроприборов и печей повышает риск возгорания. Специалисты просят проявлять бдительность, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи, не допускать их перегрева. В случае пожара незамедлительно сообщить в пожарную охрану на номер «101».